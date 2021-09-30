Мажилисмены разработали рекомендации по защите прав заемщиков

Мажилисмены предлагают также установить предельную цену залогового жилья.

Рекомендации депутатов фракции партии Nur Otan для усиления защиты прав заемщиков озвучил на пленарном заседании Мажилиса Аманжан Жамалов, сообщает zakon.kz.

Поводом для обращения парламентариев к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой послужил недавний трагический случай в Алматы, который обнажил имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками.

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По данным Республиканской палаты частных судебных исполнителей, за 2020 год в пользу банков возбуждено 185 тысяч исполнительных производств. Всего на исполнении находилось 412 тысяч производств на сумму 1,9 трлн тенге. Эти цифры красноречиво говорят о том, что в отношении тысяч казахстанцев идет процедура взыскания. Это серьезный стресс для их семей, и очень важно обеспечить справедливый баланс интересов финансовых организаций и проблемных заемщиков, – заявил мажилисмен.

При этом он напомнил о соответствующем поручении главы государства правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию в месячный срок подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.

Вместе с тем парламентарии провели предварительные обсуждения и предлагают по всем видам займов, а не только по ипотеке жилья, установить срок прекращения начисления вознаграждения и штрафов за просрочку на 90-й календарный день.

По мнению членов фракции партии Nur Otan, данная мера позволит избежать увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые и так испытывают сложности с обслуживанием кредитов. Сегодня банки продолжают начислять проценты и тем самым дальше увеличивают долговую нагрузку.

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По словам Аманжана Жамалова, необходимо также проработать нормы по усилению защиты прав заемщиков, особенно многодетных семей, при взыскании с них в счет погашения долгов единственного жилья.

При этом депутат подчеркнул, что подписанный недавно Меморандум между Агентством по финрегулированию и банками о приостановлении реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам не является юридически обязательным документом и подписан всего на 12 месяцев.

Необходимо также запретить участие в электронном аукционе в качестве покупателей залогового имущества: юридическому лицу – если вторым участником торгов является его работник или аффилированное лицо; физическому лицу – если вторым участником торгов являются супруг (супруга) или близкий родственник.

Мажилисмены предлагают также установить предельную цену залогового жилья, реализуемого способом электронного аукциона на понижение, в пределах не менее 75% первоначальной оценки стоимости залогового жилья.Отмечается необходимость предоставления права залогодателю самостоятельно реализовать свое имущество на стадии досудебного урегулирования и установить трехмесячный срок для самостоятельной реализации залогодателем недвижимого имущества по ипотечному займу.

В целях снижения долговой нагрузки граждан и повышения ответственности кредиторов предлагается обязать банки и МФО списывать остаток долга по ипотечному займу граждан, возникший после реализации заложенного жилья.

В Послании главы государства микрокредитным организациям отводится большая роль в финансировании бизнеса на селе. На сегодня ставки МФО по таким займам составляют 20-30% от суммы выданного микрокредита. Несложные расчеты показывают, что годовая эффективная ставка вознаграждения превышает 1000%. Это уже не финансирование, а грабеж. Поэтому необходимо привести ставки вознаграждений по микрозаймам к регулируемым банковским ставкам вознаграждений, – завил Аманжан Жамалов.

Кроме того, отмечает депутат, необходимо запретить по всем видам займов взимать штрафы за досрочное погашение долга.

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