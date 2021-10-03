Дождь, снег и гололед: какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Ложбина циклона сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана.

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, в ночные часы - туман, гололед, в северной половине республики ожидается низовая метель. Западная половина Казахстана под влиянием антициклона, сохраняется погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юго-востоке - низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ночью ожидается туман, днем - метель, на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидается гололед.

На севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается гололед, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на северо-западе Актюбинской области ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 10°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды на 4 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!