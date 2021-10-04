Самая большая в ЦА - строящуюся в Нур-Султане мечеть сняли с высоты птичьего полета

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Строящуюся в Нур-Султане самую большую мечеть в Центральной Азии сняли с высоты птичьего полета.
Самую большую мечеть в Казахстане и Центральной Азии, которая строится в Нур-Султане, сняли на видео с высоты птичьего полета, сообщает zakon.kz.
Ролик опубликовал на YouTube-канале казахстанский видеооператор Владислав Воднев.
Минареты мечети будут возвышаться на высоте 140 м, а высота главного купола составит 88,2 м. Вместимость молельного зала для мужчин составит 15 тыс. человек, в женский молельный зал одновременно смогут попасть около 3 тыс. человек. Вместимость двора и других помещений достигнет 12 тыс. человек. Мечеть будет располагаться за территорией EXPO-2017 - между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел. Ожидается, что она станет самой большой мечетью в стране и Центральной Азии. Строительство началось весной 2019 года. Планируемый срок окончания - конец 2021 года, - говорится в описании под видео.
Ролик был снят 25 сентября.
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