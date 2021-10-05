В Казахстане судят вербовщиков женщин в секс-рабство в Бахрейне

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Жертвами сексуального рабства в Бахрейне стали 39 казахстанок
Транснациональная группа на протяжении пяти лет вербовала девушек в Казахстане для отправки в сексуальное рабство в Бахрейн. Уголовное дело начали рассматривать в суде, передает корреспондент zakon.kz.
Общее количество потерпевших составило 39 человек.
В этом году нами завершено расследование в отношении транснациональной организованной группы в составе 19 лиц, являющихся гражданами Казахстана, России и Бахрейна, которая на протяжении последних пяти лет занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Бахрейне. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде, - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
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Ранее в министерстве внутренних дел сообщили, что жертвами сексуального рабства в Бахрейне стали 39 казахстанок. Это были жительницы Шымкента и Туркестанской области.В этом году в Казахстане завели 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми.
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