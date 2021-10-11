Общественные инспекторы в сфере обращения с животными появятся в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Они смогут осуществлять фото- и видеосъемку, а также аудиозаписи по выявленным фактам жесткого обращения с животными.
Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка проведения общественного контроля в области обращения с животными, а также выдачи гражданам удостоверений общественных инспекторов в сфере обращения с животными", сообщает zakon.kz.
Как отмечается, общественные инспекторы в области обращения с животными имеют права и несут обязанности согласно закону "Об ответственном обращении с животными". Они имеют право самостоятельного доступа только на территорию приюта для животных и в его помещения.
При осуществлении общественного контроля общественные инспекторы могут осуществлять фото- и видеосъемку, а также аудиозаписи.
Также они оказывают содействие органам государственного надзора в области обращения с животными в реализации мер, направленных на воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.
Документ также предусматривает:
Желающие стать общественным общественным инспектором подают в территориальный орган Комитета лесного хозяйства и животного мира по надзору в сфере охраны животного мира, по месту жительства.
После чего ему выдается удостоверение общественного инспектора в области обращения с животными.
Общественный инспектор имеет право:
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Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 октября.
Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в работу проект закона "Об ответственном обращении с животными". Данный проект закона разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.
Основными задачами проекта закона являются: установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе, открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.
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