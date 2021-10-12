Нигматулин: Фракция Nur Otan продолжит контроль за исполнением предвыборной программы

Сегодня на заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе рассмотрены промежуточные итоги исполнения Дорожной карты предвыборной программы до 2025 года.

Фракция Nur Otan в Мажилисе держит на постоянном контроле выполнение предвыборной программы партии. Об этом заявил председатель Палаты, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин, сообщает zakon.kz.

Сегодня на заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе рассмотрены промежуточные итоги исполнения Дорожной карты предвыборной программы до 2025 года "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!".

Спикер Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин в целом отметил большую системную работу, проделанную правительством и государственными органами по выполнению пунктов Дорожной карты в непростых условиях пандемии.

Вместе с тем в ходе обсуждения был поднят ряд проблемных вопросов. Среди них – некоторое отставание в показателях по отдельным пунктам, достижение которых запланировано в 2021 году. В связи с этим, по словам председателя Мажилиса, все эти вопросы необходимо взять на особый контроль, чтобы своевременно достичь поставленных целей.

В решении этих задач задействованы как центральные, так и местные исполнительные органы. Необходима синхронизированная работа и всех заинтересованных министерств, - отметил Нурлан Нигматулин.

В целом отставание в достижении запланированных показателей в обозначенные сроки отмечено по 21 пункту Дорожной карты, в т.ч. по несырьевому экспорту, производству экспортоориентированной нефтегазохимической продукции и др.

Конечно, впереди несколько лет, но уже на начальном этапе мы должны каждый вопрос держать на контроле, чтобы каждый пункт исполнялся именно в те сроки, которые обозначены в Дорожной карте, - акцентировал внимание депутатов и членов Правительства Нурлан Нигматулин.

На заседании также подняты вопросы подготовки законопроекта, регулирующего вопросы централизованного учета, постановки и распределения жилья через "Отбасы банк", создания Единого окна закупок, модернизации порядка 3-х тыс. сел и др.

Подводя итоги обсуждения, спикер Мажилиса акцентировал внимание на ряде вопросов, решение которых необходимо для достижения поставленных целей. Среди них – важность своевременной подготовки необходимой документации, что будет способствовать и своевременному финансированию пунктов Дорожной карты. Кроме того, это и усиление взаимодействия центральных и местных исполнительных органов в процессе реализации Дорожной карты.

Елбасы, председатель нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил фракции обеспечить контроль своевременного и качественного исполнения Предвыборной программы партии. Ведь она содержит основные направления развития для повышения социального благополучия населения. Необходимо сделать выводы, чтобы максимально эффективно решить вопросы текущего года и уверенно отработать следующий год реализации Дорожной карты. Это одна из обязанностей каждого депутата и члена Правительства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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