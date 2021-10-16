Собчак обеспокоена слежкой после смертельного ДТП

Для этого она посетила главный штаб Росгвардии в Москве.

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о слежке после смертельного ДТП под Сочи, передает zakon.kz.

Для этого она посетила главный штаб Росгвардии в Москве.

Насколько мне известно, Собчак обращалась с вопросом о том, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. Ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством. Если есть все причины, написать заявление, - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ren.tv.

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Авария произошла 9 октября около 21:00 на трассе "Альпика-Сервис". По информации краевого главка МВД РФ, водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 28-летнего водителя. Затем Volkswagen по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом.

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В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали и были госпитализированы. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

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11 октября суд отправил под домашний арест водителя Собчак Олега Цоя, который сразу признал свою вину.

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