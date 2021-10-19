Мамин поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сел 

В 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, акимы Павлодарской области Абылкаир Скаков, Костанайской области — Архимед Мухамбетов, Алматинской области — Амандык Баталов.

Основной целью проекта "Ауыл – Ел бесігі", начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до новых региональных стандартов. Были отобраны 3561 перспективных сел, в которых проживает 6,9 млн человек или 89% сельского населения.

За 2019-2020 годы в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі", а также с учетом Дорожной карты занятости, программ "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер", реализовано 12 тыс. проектов на сумму 618 млрд тенге.

В текущем году в рамках реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" лидируют Павлодарская, Костанайская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская области. Алматинская, Кызылординская и Атырауская области показывают низкие темпы реализации проектов.

На ближайшие 5 лет увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников — на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге.

В 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения, улучшено состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построено и отремонтировано 12 тыс. км инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировано 5 тыс. сельских школ.

В сфере АПК будет реализовано около 1 тыс. проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в 2 раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. 1 млн сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будут созданы 500 тыс. рабочих мест.

Реализация мероприятий проекта "Ауыл – Ел бесігі" существенно улучшит качество жизни сельского населения и придаст новый импульс развитию села, — сказал Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сельских территорий, достижение целевых индикаторов к 2025 году, а также стабильное финансирование АПК с учетом увеличения потребности в кредитных средствах в сельской местности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!