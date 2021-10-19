Когда выпустят измененную QazVac

Насколько измененная вакцина QazVac эффективна против новых штаммов коронавируса, рассказала заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

Заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика Асанжанова объяснила, насколько безопасна и эффективна будет измененная вакцина от КВИ QazVac, передает корреспондент zakon.kz.

Мы уже провели исследования, подготовили документы. Чтобы вносить любые изменения, даже при замене маленькой частички, нужно получать разрешения от регуляторного органа. Для этого мы подготовили документацию, где были проведены исследования на лабораторных животных по эффективности замены штаммов на "дельта-штамм". Пока вопрос находится на стадии с регулятором, - сообщила Нурика Асанжанова.

Она подчеркнула, что это не новая вакцина, так как технология создания остается той же, меняется только штамм.

Сама технология от наработки до конечного розлива остается такой же. Только один элемент меняется. Сама вакцина уже готова, но она должна доказать свою безопасность в течение хранения определенного срока. Эти и другие моменты прописаны в регуляторных документах. Как только получим конечный результат, регулятор даст разрешение, то уже выйдет. Сроки не могу точно сказать, - добавила завлабораторией НИИ.

По ее словам, безопасность отечественной вакцины определяется рядом показателей.

Особенность в том, что там нет живого вируса, поэтому она безопасная. Это цельный верион, то есть иммунитет будет полный на весь вирус, - объяснила Нурика Асанжанова.

Также она уточнила, что казахстанская вакцина эффективна от существующих штаммов коронавируса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!