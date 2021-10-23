Осторожно, "Одноклассники": жительница СКО предотвратила обман интернет-мошенника в соцсети

В СКО сельчанка предотвратила обман интернет-мошенника в соцсети “Одноклассники”.

В СКО сельчанка обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что злоумышленники создали фейковый аккаунт на ее имя в социальной сети “Одноклассники”, при этом заблокировав ее основную страницу, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Polisia.kz, жительница райцентра Кишкенеколь Уалихановского района о фейковом аккаунте узнала от знакомых. Сетевой аферист, действуя от имени женщины, предлагал ее подписчикам поиграть в игру, в которой нужно предоставлять персональные данные. Мошенник убеждал пройти по ссылке, после чего якобы можно выиграть денежный приз.

Убеждая, что игра интересная и предоставит прибыль, аферист уточнял, что получить деньги можно только тогда, когда участники пополнят свой счет на сумму, которая составляет 50% от выигрыша.

Женщина написала заявление в полицию. Это не позволило злоумышленнику завладеть данными “друзей”. Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 205 УК РК. Личность злоумышленника устанавливается.

Мошенничество – один из самых распространенных видов преступлений в интернете. Большинство людей охотно пользуются социальными сетями, публикуют фотографии и личную информацию, не задумываясь о том, что их могут использовать злоумышленники. Призываем всех пользователей, прежде чем пересылать деньги или другие личные данные в интернете, перепроверить адресата. Также ни в коем случае нельзя торопиться, особенно если операция в интернете связана с финансами, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Всего с начала года североказахстанские полицейские раскрыли 126 интернет-мошенничеств. Из них 51 в социальных сетях.

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