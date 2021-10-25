"Талибан" могут исключить из списка террористических организаций в РФ

Путин подчеркнул, что позиция Москвы "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая 21 октября на заседании международного клуба "Валдай", допустил возможность исключения "Талибана" (движение запрещено на территории Казахстана, РФ и других стран) из списка террористических организаций. Он подчеркнул, что позиция Москвы "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", передает zakon.kz.

На данное заявление президента РФ, как пишет ТАСС, отреагировал пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое "Талибаном" название государства. – Прим. ред.) приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка, – отметил он.

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Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности. Абдул Кахар Балхи

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