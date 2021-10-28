В Павлодаре пассажира похитили на глазах у таксиста

Подозреваемые в похищении мужчины задержаны.

В Павлодаре неизвестные похитили мужчину из салона автомобиля такси, передает Zakon.kz.

О похищении человека сообщил таксист вечером 25 октября. Он рассказал, что трое неизвестных парней посадили в другую машину его пассажира и увезли в неизвестном направлении.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что неизвестные лица схватили 21-летнего жителя города Павлодар, посадили в автомашину LADA Priora и скрылись.

По описанию водителя такси была составлена ориентировка и введен план "Перехват". На поиски мужчины направлен личный состав региона и департамента полиции близлежащих областей, – сообщили полицейские.

В результате розыскных мероприятий около 01:20 26 октября LADA Priora была найдена около села Молодежное в Карагандинской области.

Задержаны четверо подозреваемых 2000-2001 годов рождения. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку, – заявил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 125 ч. 2 п. 1 УК РК. Обстоятельства и причины совершения противоправных действий устанавливаются.

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