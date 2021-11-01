Курс доллара вырос на торгах

Доллар подорожал на 0,61 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара достиг 427,76 тенге (+0,61), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-429,1 тенге, евро – по 493,9-495,9 тенге, российский рубль – по 6,02-6,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 1 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,37%, составив $83,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,23% – до $83,542 за баррель.

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