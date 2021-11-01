Доктор Мясников назвал распространенную ошибку после прививки COVID-19.

Врач и российский телеведущий Александр Мясников назвал ошибочным распространенное мнение о том, что место прививки от коронавируса нельзя мочить несколько дней, передает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время телепередачи.

После вакцинации можно принимать душ или ванну. Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя – это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования, – сказал Мясников.

Врач подчеркнул, что даже сами авторы этого заблуждения не могут четко ответить на вопрос, почему нельзя мочить место укола.

Когда я читаю в рекомендациях Министерства здравоохранения, подписанных уважаемыми людьми, про вакцинацию от COVID-19, на второй строчке я встречаю: "Место прививки не мочить три дня". Все, мне дальше эти рекомендации читать не надо. Если это сохранилось в рекомендациях, то чего мне от них ждать дальше? – добавил доктор.

Специалист также отметил, что самое главное – пройти вакцинацию, а не думать о том, можно ли мочить место прививки или нет.

Перед вакцинацией против COVID-19, посоветуйтесь с врачом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!