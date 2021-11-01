Токаев подписал важный закон

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Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря".