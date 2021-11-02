Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 ноября 2021 года. Продолжается спад числа зараженных почти по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем выявлено на 214 новых случаев COVID-19 меньше. В Алматы количество заболевших уменьшилось на 61, в Костанайской области на 36, в ВКО - на 31 случай, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 941 793 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 889 558 человек.
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!