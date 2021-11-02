На 63 млн тенге обманули казахстанцев три финпирамиды

Осуждены организаторы финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее".

Более 400 человек стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.

Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", в которые привлекали средства граждан.

Организаторы финпирамид создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающее 100% от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту, – сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн тенге.

Организаторы осуждены к пяти годам лишения свободы.

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