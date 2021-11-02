Полиция Туркестанской области направила в суд дело о финансовой пирамиде "Индиго24"

Дело состоит из 950 томов.

Полиция Туркестанской области направила в суд дело в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды "Индиго24" – Evolution Corpration. Отмечается, что от действий преступной группы пострадали более 2 тыс. человек, передает Zakon.kz.

Летом 2020 года в полицию Туркестанской области стали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды "Индиго24". В основном это были жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше 2 тыс. граждан.

Было начато досудебное расследование по статьям "Мошенничество" и "Создание и руководство финансовой пирамидой".По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой полиция задержала 25 человек. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Еще одного подозреваемого объявили в розыск.

Согласно приказу министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева была создана группа из 30 опытных следователей. Досудебное расследование длилось больше года. За это время следственная группа установила, что с февраля 2018-го по август 2020 года преступная группа, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, выманила у граждан более 3 млрд тенге. Эти деньги они перераспределяли между собой. Многие потерпевшие, чтобы стать участниками пирамиды, брали кредиты, ставили свои дома под залог.

Уголовное дело, состоящее из 950 томов, направлено в суд Туркестанской области. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: "Мошенничество", "Создание и руководство финансовой пирамидой" и "Создание и руководство организованной преступной группировкой".

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