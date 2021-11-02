Выбил два зуба сыну, чтобы "успокоить" – отец избил детей в Павлодаре

По данному факту в отношении отца семейства возбуждено досудебное расследование – ДП Павлодарской области.

В Павлодаре мужчина избил своих детей за баловство. По данному факту полиция начала расследование, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, к ним за помощью обратилась 36-летняя жительница Павлодара.

28 октября муж избил детей: шестилетнего сына и семилетнюю дочь. При этом у сына выбил два зуба. пресс-служба ДП Павлодарской области

Прибывшие на вызов, полицейские установили, что во время происшествия супруга была на работе.

Дети, оставшиеся дома с отцом, баловались, выбегали на балкон, и на замечания отца не реагировали. Чтобы "успокоить" детей, мужчина, долго не думая, пустил в ход кулаки. пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что к возвращению матери главы семейства дома не было, он ушел на работу.

Мать незамедлительно обратилась за медицинской помощью для детей в больницу. По данному факту в отношении отца семейства возбуждено досудебное расследование по ст. 140 ч. 2 УК РК. Назначены экспертизы. На момент проверки отец находится вне семьи. пресс-служба ДП Павлодарской области

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