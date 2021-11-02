В Кабуле прогремели взрывы – около 20 человек погибли, десятки раненых

Нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство".

В Кабуле прогремели взрывы. Сообщается о 19 погибших и 50 раненых, передает Zakon.kz.

По информации афганского агентства Bakhtar, было совершено нападение на госпиталь.

Девятнадцать тел и около 50 пострадавших были отправлены в больницы Кабула, – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы. Идут столкновения с талибами движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран). Представитель талибов Билал Карими уточнил, что у госпиталя в Кабуле произошли два взрыва, на место происшествия прибыл спецназ.

Некоторые СМИ сообщают, что нападения совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

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