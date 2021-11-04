КВИ при варикозе может способствовать развитию тромбоэмболии – врач

Она также не исключила, что коронавирус может спровоцировать появление варикоза.

По словам врача, коронавирус у пациентов с варикозом может спровоцировать развитие тромбоэмболии, а также венозных тромбозов, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказала директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ Елена Голухова.

Коронавирус при варикозе может спровоцировать развитие тромбоэмболии, венозных тромбозов. Такие пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты.

Она также не исключила, что коронавирус может спровоцировать и появление варикоза.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска, так как для них повышается вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации.

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