Денежные операции чиновников и их родных могут начать проверять

Документ направлен на подпись главе государства.

Депутаты сената приняли проект закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Об основных новеллах проекта закона доложила депутат Ольга Перепечина. Она напомнила, что этот документ инициирован парламентариями и направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов.

Законопроектом устанавливаются меры надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (НПДЛ). Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие "Публичные должностные лица" для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым ими, – отметила Перепечина.

При этом сенатор подчеркнула, что перечень этих лиц будет утверждаться президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом, – заявила депутат.

Такой вид мониторинга, уверена спикер, послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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