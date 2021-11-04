Доллар дорожает на фоне снижения цен на нефть

Курс доллара подрос еще почти на один тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,33 тенге (+0,90), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,3-430,7 тенге, евро – 497,7-499,7 тенге, рос. рубль – 5,98-6,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,00%, составив $80,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,71% – до $81,40 за баррель.

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