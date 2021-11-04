Токаев поручил приступить к ревакцинации населения

Большая часть стран приступила к ревакцинации населения - Токаев.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об эпидситуации в стране и ревакцинации населения, передает Zakon.kz.

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Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируется до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

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Президент отметил, что "большая часть стран приступила к ревакцинации населения".

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С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения. Касым-Жомарт Токаев

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.

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