Астанчанина заманили на съемную квартиру, а затем избили и ограбили

Проводится досудебное расследование.

В Нур-Султане под видом свидания парня заманили на съемную квартиру, а затем избили и ограбили, передает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился 24-летний мужчина.

Со слов потерпевшего, он познакомился на улице с двумя девушками и обменялся с ними телефонами. Спустя два дня одна из девушек через мессенджер WhatsApp предложила парню продолжить знакомство на съемной квартире. Для этой цели он арендовал квартиру на сутки и пригласил новую знакомую на свидание, куда она пришла со своей подругой. После распития алкоголя пара уединилась в спальную комнату. Спустя 30 минут в комнату зашли двое незнакомых парней и, по очереди избивая потерпевшего, стали требовать денежные средства. После избиения они забрали у потерпевшего сотовый телефон iPhone 12 и смарт-часы Apple.

Полицейскими были задержаны четверо подозреваемых в грабеже – две девушки и два парня в возрасте от 18 и 19 лет.

При расследовании установлено, что они заранее запланировали преступление. Молодые люди дали признательные показания, смарт-часы марки Аpple изъяты, телефон они успели продать.

Проводится досудебное расследование.

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