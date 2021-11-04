Опубликовано видео задержания подозреваемых в двойном убийстве

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента.

В Караганде задержаны подозреваемые, совершившие двойное убийство, сообщает Zakon.kz.

Преступление произошло 4 ноября. Около 11:30 во дворе частного дома в Караганде были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями.

Установлено, что один из потерпевших был владельцем дома, а второй – бригадир строительной бригады, которая в его жилище производила ремонтные работы.

По словам свидетелей убийства, двое рабочих нанесли мужчинам ножевые ранения, и, завладев автомобилем, скрылись.

Был объявлен план "Перехват". Машина со злоумышленниками практически сразу попала на камеры видеонаблюдения департамента полиции области. Оперативный дежурный отслеживал ее движение и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции. В результате грамотно проведенных оперативных действий по "горячим следам" сотрудники батальона патрульной полиции УП города Темиртау заметили на автодороге Караганда – Темиртау похищенное транспортное средство, – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

В авто находились двое подозреваемых – мужчины 34 и 39 лет. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 2 УК РК.

Ведется следствие.

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