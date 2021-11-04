Пассажирский поезд оказался на грани аварии из-за лошадей в Павлодарской области

Владельца животных привлекли к ответственности.

Машинист вовремя заметил бесхозных лошадей на железнодорожных путях в Майском районе и экстренно затормозил, передает Zakon.kz.

ЧП произошло 2 ноября в 06:00 на перегоне Май-Дегелен. Как пишет Pavlodarnews.kz, поезд следовал по маршруту Нур-Султан – Усть-Каменогорск. Лошади вышли на полосу отвода железных дорог.

Полиция установила владельца лошадей. Им оказался 45-летний сельчанин. За нарушение правил проезда верховых животных и скота через железнодорожные пути в отношении владельца скота возбуждено административное производство по ст. 559 ч. 1 КРКоАП, – говорится в сообщении.

В 2021 году павлодарскими полицейскими за нарушения выпаса сельскохозяйственных животных к ответственности привлечены 3745 владельцев скота.

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