Врач рассказала о вреде и пользе сыра

Калорийность сыра является противопоказанием для людей с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Диетолог рассказала о пользе и вреде сыра, а также объяснила, на что обращать внимание при его выборе, сообщает Zakon.kz.

Об этом Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости.

Сыр – очень питательный продукт и на 1/4 состоит из белков. Они нужны нам, так как являются строительным материалом для мышц. Поэтому сыр часто употребляют спортсмены в восстановительный период. Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные, – заявила Иванникова.

Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию, поэтому его часто используют в качестве полезного перекуса.

Диетолог добавила, что калорийность сыра является противопоказанием для людей с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выборе сыра она посоветовала обращать внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров. Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево, – заключила эксперт.

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