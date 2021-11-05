Путь становления ЕАЭС: Казахстан – главный мотиватор

Что сделал Казахстан для создания Евразийского экономического союза.

За годы своей независимости Казахстан неоднократно выступал с различными инициативами на международной арене. Это касалось не только вопросов достижения мира и безопасности, но и необходимости объединять усилия, в особенности – в условиях постоянно и стремительно меняющихся парадигм. По мнению многих экспертов, наиболее важной инициативой Казахстана можно считать идею евразийской интеграции. О том, какую роль в создании ЕАЭС сыграл Казахстан, читайте в материале Zakon.kz.

Сейчас ЕАЭС является вторым по масштабам объединением после Евросоюза. Оно представляет собой обширный, емкий, самодостаточный и активно развивающийся рынок с населением в 186 млн человек. Привлекательности объединению добавляют имеющиеся у стран Евразийского союза энергоресурсы, а также их географическое положение.

Процесс развития

Впервые идея о необходимости создания экономического объединения на евразийском пространстве была озвучена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе выступления в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в марте 1994 года.

Тогда присутствующие на мероприятии отнеслись к этой инициативе максимально скептически. Такая реакция объяснялась тем, что новая интеграция могла поставить под угрозу уже действующие на тот момент структуры в рамках СНГ, чего не хотели допускать ни в России, ни в других государствах. Многие представители стран – участниц СНГ мыслили ситуативно, без каких-либо попыток смотреть в будущее.

Главному архитектору евразийской интеграции, как его все чаще называют за рубежом, Нурсултану Назарбаеву стоило немалых усилий доказать перспективность ЕАЭС и убедить, что СНГ в своих границах не сможет обеспечивать функцию единого экономического регулятора.

Как отмечали ранее в своих комментариях многие эксперты, Казахстан и лично Елбасы для того, чтобы доказать свою правоту, прошли длительный путь. К примеру, убедившись в отсутствии понимания в России и других государствах СНГ, Казахстан активизировал лоббизм в зоне своих прямых интересов – Центрально-Азиатском регионе. На этом фоне были подписаны договоренности о создании Единого экономического пространства между Казахстаном и Узбекистаном, к которому немного позже присоединился Кыргызстан. Активно создавались всевозможные экономические интеграционные объединения: Центрально-Азиатский союз, Центрально-Азиатское экономическое сообщество и организация "Центрально-Азиатское сотрудничество".

Сдвинуть с места этот тяжелый камень непонимания удалось только к октябрю 2000 года, когда в Астане главы Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое впоследствии и стало отправной точкой к формированию сегодняшнего ЕАЭС.

Позже в своей книге "Эра Независимости" Нурсултан Назарбаев отмечал, что с первых дней существования ЕврАзЭС Казахстан прилагал усилия, чтобы деятельность организации соответствовала национальным интересам государств и нуждам народов.

В сентябре 2005 года на Саммите Центрально-Азиатского сотрудничества было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС. В январе 2006 года создан Евразийский банк развития. Во многом благодаря нашей последовательной позиции приоритетом в деятельности ЕврАзЭС во второй половине 2000-х годов стало создание реально действующего Таможенного союза. Это было непросто, так как в ЕврАзЭС имелись разногласия по скорости и характеру интеграционных процессов. Однако выход был найден. В октябре 2007 года в Душанбе состоялся этапный по значению Саммит СНГ – ОДКБ – ЕврАзЭС. Мы совместно с президентами В.В. Путиным и А.Г. Лукашенко подписали Договор о формировании Таможенного союза в составе трех государств, готовых к более тесному взаимодействию – Казахстана, России, Беларуси, – поделился своими воспоминаниями Елбасы.

Перспективность ЕАЭС

Евразийский экономический союз является эффективным, отвечающим современным требованиям интеграционным объединением. В его рамках создаются условия для стабильного развития экономик государств-членов в интересах увеличения благосостояния населения, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. При его создании учитывался как собственный опыт интеграционного взаимодействия государств-членов, прежде всего, в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства, так и передовой международный опыт, включая практику ВТО. И сейчас в его перспективности уже никто не сомневается.

По состоянию на сегодня в состав ЕАЭС входят пять государств – Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Статус наблюдателя имеют Молдова, Узбекистан и Куба. Создаются предпосылки для вступления в состав Союза Ирана.

Совокупный ВВП государств-участниц превышает отметку в 1,9 трлн долларов США. Товарооборот между странами постоянно растет: с 2017 по 2020 год он увеличился на 46,5% и достиг отметки в 6,3 млрд долларов.

По некоторым оценкам, в странах ЕАЭС сосредоточена пятая часть мировых запасов природного газа – более 50% мирового экспорта, свыше 1/5 мировых запасов угля – 4,9% мировой добычи, 8% мировых запасов нефти – 18% мирового экспорта, 5,1% мирового производства электроэнергии. А налаженные внутри ЕАЭС транспортные и логистические маршруты стали стратегически важным звеном в процессе обеспечения торговых отношений между странами Юго-Восточной Азии и Европы.

Кроме того, ЕАЭС имеет обширную договорную базу о создании зон свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. Активно ведутся переговоры о развитии торгово-экономических отношений с Китаем, Египтом, Израилем, Индией, Монголией, Таиландом.

Интерес к кооперации с ЕАЭС проявляют Венгрия, Индонезия, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Пакистан, Перу, Южная Корея, Тунис, Иордания, Чили, Фарерские острова и Япония. Рассматриваются вопросы тесного сопряжения ЕАЭС с ШОС и АСЕАН, что в итоге может дать возможность сформировать, как выражаются многие эксперты, "интеграцию интеграций".

Расширяется и договорно-правовая база внутри самого Союза. Так, в развитие договора о ЕАЭС был подписан ряд соглашений по различным направлениям экономической деятельности: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, субсидии, конкуренция, энергетика, цифровизация, маркировка товаров, система прослеживаемости и пр.

Утверждены и реализуются программы формирования общего электроэнергетического рынка и единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Создан общий рынок драгоценных металлов и камней.

С 1 января 2018 года заработал один из ключевых документов – новый Таможенный кодекс. С его принятием существенно повысился уровень унификации таможенного законодательства в ЕАЭС.

Сохраняющиеся в Кодексе отсылки на национальное законодательство носят преимущественно технологический (технический) характер и, как правило, устанавливают подробную детализацию действий участников соответствующих правоотношений. Данные нововведения соответствуют передовой мировой практике, а по некоторым аспектам даже опережают ее.

На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда. Реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам стран ЕАЭС, желающим работать в странах Союза, не требуется оформлять разрешительные документы. Существует взаимное признание дипломов. Трудящиеся и члены их семей освобождаются от регистрации в миграционных органах на срок пребывания до 30 суток.

2021 год – председательство Казахстана

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в органах Евразийского экономического союза от Беларуси. Вступив в должность, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сразу обозначил, что останавливаться на достигнутом ЕАЭС ни в коем случае нельзя. А учитывая необходимость ликвидации последствий мировой пандемии, процесс развития событий нужно максимально форсировать.

Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств-членов на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2020 года отметил:

Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности.

В связи с этим в 2021 году все структурные органы ЕАЭС, находясь под председательством Казахстана, основной упор делали в следующих направлениях:

активное развитие промышленного сотрудничества (налаживание эффективной промышленной кооперации, создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг, реализация новых совместных инфраструктурных проектов, использование потенциала ЕАБР, актуализация основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС);

утверждение справедливой взаимной торговли (устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами-участницами ЕАЭС);

использование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов (развитие взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой Китая "Один пояс – один путь", повышение привлекательности и конкурентоспособности для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа - Азия);

активизация процесса цифровизации, в том числе в экономической отрасли (применение современных IT-решений, расширение области их применения в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг);

углубление взаимоотношений со странами, не входящими в состав ЕАЭС, и интеграционными объединениями (ЕС, АСЕАН, ВРЭП).

Подвести итоги председательства Казахстана в ЕАЭС планируется на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 10 декабря этого года в Алматы. Также в южной столице Казахстана в случае стабильной эпидемиологической обстановки будет проведен первый Евразийский экономический форум "Экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений".

Олег Васильев

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