У Саакашвили появились проблемы с памятью и речью

Политик отбывает наказание в Руставской тюрьме.

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявила, что политик не может вспомнить имена людей, передает Zakon.kz.

На фоне продолжающейся голодовки у экс-президента Грузии появились когнитивные нарушения. Состояние политика заметно ухудшилось, начались проблемы с общением и серьезные нарушения памяти.

Он все еще помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей, – рассказал защитник телеканалу "Мтавари Архи".

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Ранее сообщалось, что здоровье Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, находится в критическом состоянии. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила письмо от политика, в котором он сообщил о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных на 35 день голодовки. По ее словам, политик похудел на 20 килограммов, с трудом выдержал двухчасовой разговор и жаловался на сильную усталость. Кроме того, Саакашвили заявил, что отказывается от осмотров врачей, пока не будет сформирована альтернативная медицинская комиссия.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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