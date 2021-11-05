Овечкин вошел в список 30 лучших снайперов в истории НХЛ

Спортсмен добился своего нового рекорда после очередного матча в Чемпионате НХЛ против "Флориды Пантерз".

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 1338-е очко в карьере и вошел в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ, сообщает Zakon.kz.

По этому показателю он сравнялся с Денисом Саваром и Дэйвом Андрейчуком, у которых то же самое количество баллов (1338). Но россиянин опередил их за счет большего количества шайб – у Александра их 740, и он занимает на текущий момент 29-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

Возглавляет данный рейтинг великий Уэйн Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), замыкает тройку Марк Мессье (1887).

Александр Овечкин добился своего нового рекорда после очередного матча в Чемпионате НХЛ против "Флориды Пантерз", где он был признан второй звездой встречи и набрал три (1+2) очка. Но эти баллы не помогли "Вашингтону", столичные хоккеисты проиграли – 4:5.

Куандык Шынасилов

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