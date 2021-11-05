Хави покинул "Аль-Садд" и вылетел в Барселону

Катарцы договорилось о переходе Хави в "Барсу".

Катарский клуб "Аль-Садд" известил об уходе Хави с должности главного тренера команды, чтобы встать у руля "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

Катарцы договорилось о переходе Хави в "Барсу", после того как каталонский клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте.

Хави – важная часть нашей истории, мы желаем ему удачи. Несколько дней назад он сообщил нам о своем желании возглавить "Барселону", поскольку его родная команда находится в критическом состоянии. Мы решили не препятствовать этому желанию, – информирует пресс-служба "Аль-Садда".

Куандык Шынасилов

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