Эксперт выделил ряд признаков, среди которых: автоотключение, невозможность запуска антивируса и подозрительные уведомления.

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы российских компаний Angara Руслан Косарим назвал главные признаки взлома смартфона, передает Zakon.kz.

По его словам, о "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. К примеру, увеличение скорости разрядки аккумулятора.

Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, – рассказал агентству "Прайм" Косарим.

Как уточнил эксперт, о взломе может свидетельствовать и появление новых приложений, которые владелец смартфона не устанавливал и которые невозможно удалить или закрыть. Также признаками взлома являются автоотключение, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денег со счета.

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