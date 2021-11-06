Еще одна область перешла в "зеленую" зону в Казахстане

Кызылординская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по КВИ.

Кызылординская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 ноября 2021 года.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, а также Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, а также Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.

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