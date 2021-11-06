В Алматинской области семья изготавливала наркотики

Нарколаборатория ликвидирована, подозреваемые водворены в ИВС.

В Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков, передает Zakon.kz.

Сотрудникам по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области в поле зрения попали парень и девушка, которые являлись родственниками. Для установления их причастности к фактам производства и сбыта синтетических наркотиков оперативниками какое-то время велось наблюдение.

Когда преступная деятельность подтвердилась и возникла угроза, что изготовленные наркотики и сырье могут быть использованы в преступных целях или уничтожены, преступники были задержаны, – говорится в сообщении.

В ходе обыска изъято 3,6 кг синтетического наркотика альфа-PVP (более 7200 разовых доз), прекурсоры, приспособления и респираторы, необходимые для изготовления синтетических наркотических средств.

Подозреваемые в своих показаниях рассказали, что изготавливать наркотики начали несколько месяцев назад. Сначала занимались только закладкой наркотиков в Алматы.

Арендовав дом в поселке Талгарского района и приобретя необходимые химикаты и оборудование, начали производство наркотиков. Готовые наркотики они закладывали в безлюдных местах, – рассказали в полиции.

В момент "закладки" их и задержали. Подозреваемые водворены в ИВС, они полностью признали свою вину.

Возбуждено досудебное производство по ст. 297, ч. 3, п. 1, 3 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет, – заключили в ведомстве.

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