Назначен новый главный тренер "Барселоны"

Хави назначен на пост главного тренера футбольного клуба до 2024 года.

Назначен главный тренер футбольного клуба "Барселона", передает Zakon.kz.

Испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ожидается, что Хави приедет в Барселону 8 ноября, клуб проведет пресс-конференцию с его участием.

28 октября Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны". Специалист был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" на выезде "Райо Вальекано" – 0:1 – в чемпионате Испании.

В клубе обещали выплатить Куману 12 млн евро за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais.

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