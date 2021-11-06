Боксер армейского спортклуба Минобороны принес первое "золото" сборной Казахстана

Свои победы чемпион мира Темиртас Жусупов и серебряный призер чемпионата Махмуд Сабырхан посвящают 30-летию Независимости Казахстана.

Военные спортсмены успешно выступают на Чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

Свои победы чемпион мира Темиртас Жусупов и серебряный призер чемпионата Махмуд Сабырхан посвящают 30-летию Независимости Казахстана.

Выражаю огромную благодарность казахскому народу, спортивному клубу армии, Министерству обороны, сослуживцам, тренерам за поддержку. Я посвящаю свою победу народу Казахстана, военнослужащим. Алға, Қазақстан! – сказал боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Темиртас Жусупов.

Темиртас Жусупов – победитель Всемирных военных игр 2019 года, чемпион мира 2021 года среди военнослужащих. В финальном бою в весовой категории до 48 кг его соперником был Вуттичай Юрачай из Таиланда. Армейский спортсмен одержал уверенную победу, отправив оппонента в нокдаун в третьем раунде.

Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 54 кг стал другой представитель армейского спортклуба – военнослужащий срочной службы рядовой Махмуд Сабырхан. Спортсмен является трехкратным чемпионом Азии среди юниоров и молодежи.

Сегодня, 6 ноября, в финале чемпионата в весовой категории до 51 кг еще один армейский спортсмен, младший сержант Сакен Бибосынов, сразится с американцем Роско Хиллом, который победил единогласным решением судей россиянина Ахтема Закирова со счетом 5:0.

Боксеры армейского Центрального спортивного клуба представляют Казахстан на международной арене и вносят свой вклад в развитие данного вида спорта в нашей стране.

Большое количество медалей высшего достоинства в спортивную копилку Казахстана принесли такие армейские спортсмены, как олимпийские чемпионы Василий Жиров (Атланта-1996), Ермахан Ибраимов (Сидней-2000), Серик Сапиев (Лондон-2012), бронзовый призер Олимпийских игр Сакен Бибосынов, а также Асланбек Шымбергенов, Абильхан Аманкул, Тимур Нурсеитов и другие именитые спортсмены ЦСК, являющиеся победителями и призерами чемпионатов мира, Азии, Европы и различных международных турниров.

В Центральном спортивном клубе Министерства обороны Казахстана существует налаженная система подготовки спортсменов международного класса. Яркие победы и успешные выступления на международных первенствах – тому подтверждение. В числе именитых армейских спортсменов – первый чемпион мира в индивидуальных гонках преследования на велотреке Николай Макаров, олимпийский чемпион лыжник Владимир Смирнов, баскетболист, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко, многократный чемпион мира по стрельбе из лука Зебенисо Рустамова, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр в Лондоне Серик Сапиев, двукратный призер Олимпиады, борец Даулет Турлыханов, чемпионка мира по легкой атлетике, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

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