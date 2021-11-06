"Тобол" крупно уступил "Шахтеру" в Кубке РК

Чемпионы страны 2021 года были разгромлены горняками – 2:5.

6 ноября состоялась первая встреча Кубка Казахстана по футболу – между новым чемпионом республики, костанайским "Тоболом", и "Шахтером" из Караганды, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе "Астана Арена", так как футбольное поле хозяев первого матча, "Шахтера", не было готово к приему поединка. Замена стадиона костанайцам не помогла, чемпионы страны 2021 года были разгромлены горняками – 2:5. Но, с другой стороны, "Тобол" не выставил весь свой чемпионский состав, отсутствовал ряд игроков основы.

Уже к 15 минуте матча "Шахтер" усилиями Идриса Умаева и Давида Атанаскоски вели – 2:0. К концу первого тайма футболист "Тобола" Асхат Тагыберген сократил счет, а в дополнительное время первой половины игры снова отличился Идрис Умаев – 3:1.

Начало второго тайма также огорчило костанайских болельщиков. На первых минутах Давид Мавутор забил четвертый мяч. Разницу в два гола вскоре вернул Игорь Сергеев – 4:2.

А карагандинцы на гол Сергеева ответили точным ударом Айдоса Таттыбаева. Голевое шоу 5:2 завершилось итоговой победой "Шахтера".

Ответная игра состоится 21 ноября в Костанае. Второй полуфинал Кубка РК "Астана" – "Кайрат" пройдет также в Нур-Султане, но уже 7 ноября. Начало матча в 18:00.

Куандык Шынасилов

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