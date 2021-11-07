Шотландский балет переделает "Щелкунчика" из-за обвинений в расизме

Гендиректор труппы уверен, что исправление "неуместных культурных стереотипов" лишь сделает балет более богатым.

Шотландский балет намерен представить зрителям новую версию новогодней классики — постановщики и актеры намерены избавиться от элементов расизма в постановке "Щелкунчик", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Telegraph со ссылкой на представителя Шотландского балета.

Из балета Чайковского изымут "элементы карикатуры". Под элементами карикатуры понимаются костюмы танцующих сластей: "Испанского шоколада", "Арабского кофе" и "Китайского чая", поскольку, с точки зрения администрации Шотландского балета, они пропагандируют расовые стереотипы.

Перемены коснутся декораций для второго акта балета, а также нескольких частей самого выступления.

Кроме того, игрушечника и фокусника Дроссельмайера теперь будут воплощать на сцене как мужчины, так и женщины.

Меня осенило, что в этой роли нет ничего, указывающего на то, что только мужчина может исполнять ее. художественный руководитель Шотландского балета Кристофер Хэмпсон

Сейчас балетная труппа готовится отправиться в тур по Великобритании.

Гендиректор труппы уверен, что исправление "неуместных культурных стереотипов" лишь сделает балет более богатым.

В марте в США отменили постановку "Золушки" из-за "расизма" — в постановке было слишком много белых артистов.

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