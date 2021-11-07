"Канело" стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе

Альварес выиграл 57-й бой в профи.

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес победил Калеба Планта и к своим титулами WBC, WBA (Super) и WBO добавил пояс американца – IBF. Поединок был завершен в 11-м раунде, передает Zakon.kz.

"Канело" ставил на кон свои титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC и WBO, а Плант жертвовал чемпионским поясом по версии IBF. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов и не продлился всю дистанцию. Победу в итоге праздновал мексиканец после нокаута в 11-й трехминутке, став первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса. Таким образом, Альварес выиграл 57-й бой в профи, а Плант потерпел первое поражение в карьере, – сообщает Sports.kz.

Ранее "Канело" допустил организацию очередной схватки с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) после того, как сам получит статус "абсолюта". GGG, согласно заявлению мексиканской звезды, следует подняться в суперсредний вес ради возможности проведения долгожданной трилогии.

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