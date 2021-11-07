По факту отравления шахтеров в Карагандинской области начато расследование

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Также стали известны имена травмированных рабочих.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.
По факту выброса газа на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК. Руководство и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают соболезнования семьям погибших шахтеров, – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Также стали известны имена травмированных работников - Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 г.р. (проходчик) и Зейналов Элайдар Абезоглы, 1985 г.р. (проходчик).
Отметим, что оба пострадавших находятся в реанимации.
7 ноября текущего года в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты, 1960 и 1963 годов рождения. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз – токсикогипоксическая энцефалопатия, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
Как уточняется, врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". Опубликован список погибших.
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