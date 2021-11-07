Казахстанец поборется за "бронзу" на молодежном ЧМ в Сербии

В этом раунде Асыл Айтакын уступил Арсену Харутюняну из Армении.

В Белграде продолжается молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Казахстанец Асыл Айтакын будет биться за бронзовую медаль, передает Zakon.kz.

Он дошел до полуфинала в категории до 61 кг. В этом раунде он уступил Арсену Харутюняну из Армении. Теперь ему предстоит выступить в схватке за третье место, – сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Соперник определится в утешительном раунде.

Нуркожа Кайпанов в свою очередь в весе до 74 кг проиграл в 1/8 финала.

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