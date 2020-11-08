Альфа-Банк получил три награды на фестивале Red Jolbors

В этом году Red Jolbors отобрали победителей по нескольким критериям.

18 октября прошла церемония награждения Центрально-азиатского фестиваля коммуникаций Red Jolbors. На девятом ежегодном фестивале наградили лучшие социальные рекламы, выполненные создателями из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

Рекламная кампания Альфа-Банка для МСБ "Наши клиенты – наша лучшая реклама" получила сразу три награды в номинациях: PR campaign, Intergated campaign и Marketing B2B services.

В этом году Red Jolbors отобрали победителей по нескольким критериям: запуск бренда, ребрендинг и рефреш бренда, репутационный менеджмент, спасение бренда. Оценивались решения сложных стратегических маркетинговых задач, креатив с использованием репутационного менеджмента, построения и сохранения доверия, взаимопонимания между людьми, предприятиями или организациями и их аудиторией. К тому же уделялось большое внимание многоканальности коммуникации, масштабности кампании, удачно выбранному медиамиксу и механике взаимодействия.

За последние полтора года сегмент МСБ столкнулся с большим количеством вызовов как внутренних, так и внешних. Исходя из этого, изменилась концепция ведения бизнеса. Предприниматели перешли на онлайн и начали уделять больше внимания маркетингу, чего ранее не делали", – комментирует Дамир Какиев, управляющий директор блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка, член комитета по развитию МСБ президиума НПП "Атамекен". "Поэтому Альфа решила взять часть этих вызовов на себя и запустила рекламную кампанию "Наши клиенты – наша лучшая реклама". Перед запуском мы провели ряд исследований и выяснили, что многие предприниматели не делают рекламу своему бизнесу из-за нехватки бюджета. А мы предоставили им возможность сказать о своем деле всему Казахстану бесплатно, взяв расходы на себя. За три месяца с запуска кампании мы получили больше 600 заявок со всего Казахстана. Сегодня Альфа уже разместила рекламу более 100 клиентам банка, которые опубликованы на интернет-порталах и в популярных группах в социальных сетях. Кампания получила широкое PR-освещение и теплые отзывы клиентов банка. Наша рекламная кампания все еще продолжается. Альфа-Банк активно размещает бесплатную рекламу бизнеса для своих клиентов МСБ.

До конца текущего года все действующие клиенты-предприниматели банка могут участвовать в рекламной кампании Альфа-Банка. Для этого необходимо быть зарегистрированным в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Казахстан" и иметь бизнес-карту Альфа Business или Альфа Business Premium. Предложение не действует для сотрудников банка и лиц, связанных с ними.

Для участия клиенту достаточно провести в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Казахстан" не менее 5 операций в месяц и подать заявку на сайте.

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Центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors – одно из самых ожидаемых событий года для специалистов отрасли: представителей креативных, коммуникационных и рекламных агентств, продакшн и дизайн-студий, маркетологов, бренд-менеджеров, пиар-специалистов, блогеров, инфлюенсеров.

Альфа-Банк представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings ("BB-" прогноз "Стабильный") и Standard Poor’s ("BB-/B" прогноз "Позитивный").

*лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020

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