Законопроект "О теплоэнергетике" разработали в Казахстане

Законопроект устанавливает нормы функционирования электроэнергетики, в том числе основы формирования и деятельности национальной электрической сети, рынка электрической энергии.

Министерство энергетики разработало концепцию и проект закона "О теплоэнергетике", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики, на сегодняшний день в республике на законодательном уровне отсутствует нормативный правовой акт, который устанавливал бы полноценную правовую основу для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Также отсутствует государственное ведомство, ответственное за состояние, техническую политику и развитие систем теплоснабжения.

Предлагаемый законопроект устанавливает нормы функционирования электроэнергетики, в том числе основы формирования и деятельности национальной электрической сети, рынка электрической энергии.

При этом структура рынка электрической энергии имеет кардинальное отличие от рынка тепловой энергии. В связи с чем необходимо обеспечить четкое разграничение сфер тепло- и электроэнергетики. Кроме того, в отношении отрасли электроэнергетики определен уполномоченный орган, ответственный за состояние и развитие всей отрасли в целом – Министерство энергетики Республики Казахстан. Тогда как в отношении теплоэнергетики такого уполномоченного органа, ответственного за всю отрасль в целом, нет, – говорится в документе.

Планируется установить принципы и нормы, касающиеся прав и обязанностей субъектов, занятых в сфере теплоснабжения, а также потребителей, и определить роли и функции центральных и местных органов государственной власти.

Как отмечают в Минэнерго, отсутствие прочной специализированной правовой базы для отрасли привело к реальным и существенным проблемам – недостаточные темпы развития систем теплоснабжения, низкий уровень инвестиций в отрасль, отставание теплоэнергетики от основных целевых показателей в устойчивом и социально ориентированном развитии.

Во всех сегментах и на всех стадиях процесса (производство, передача, распределение и потребление тепловой энергии) присутствуют существенные технические, экономические проблемы, а также недостатки в сфере правовых отношений, регуляторного контроля и формирования стратегий и планов развития, – указывается в концепции.

Основными техническими проблемами являются:

высокая степень износа основного оборудования – в среднем по стране износ теплосетей составляет 59%;

низкий тепловой КПД (только 35–50% химической энергии топлива преобразуется в электрическую и тепловую энергию, отпускаемую в сеть казахстанскими ТЭЦ, по сравнению с КПД до 70% в передовых международных системах);

отсутствуют или не работают перекачивающие насосы на прямой и обратной тепломагистралях, полностью или частично отсутствует теплоизоляция, не налажен гидравлический режим теплосетей, не во всех сетях проводятся гидравлические, температурные испытания и испытания на плотность;

в некоторых регионах отсутствуют схемы развития тепловых сетей;

низкая надежность, несоблюдение качественных параметров, несоблюдение температурных графиков, неконтролируемый водохимический режим в централизованных системах локального централизованного теплоснабжения;

низкий уровень автоматизации процессов на предприятиях по производству, передаче и распределению тепловой энергии;

недостаточный контроль качества топлива, использование топлива с низкой теплотворной способностью (калорийностью), использование непроектного топлива, которое вредит оборудованию, не учтены вопросы утилизации остатков топлива;

высокие потери тепловой энергии в тепловых сетях (30% по сравнению с 10% в современных системах);

высокая потребность в электроэнергии для поддержания гидравлического режима;

сезонный режим работы систем централизованного теплоснабжения создает дополнительные проблемы для потребителей, которые вынуждены самостоятельно решать вопрос горячего водоснабжения во время межсезонного перерыва, и, кроме того, отрицательно сказывается на технико-экономических показателях теплоэлектроцентралей, крупных районных котельных;

отсутствие эффективной организации и планирования ремонтных работ для поддержания и восстановления основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, котельных и теплосетей;

преобладание устаревших и загрязняющих технологий и низкая эффективность теплоэнергетики;

отсутствие программ и планов внедрения инновационных направлений и технологий в области теплоэнергетики;

высокий уровень выбросов вредных веществ, при использовании угля для теплогенерации при одновременном отсутствии вовлечения альтернативных и возобновляемых источников энергии в энергобаланс;

отсутствие реализованных технических решений для использования избыточного тепла от промышленности и ВИЭ;

существенная нехватка профессиональных кадров и низкий уровень подготовки молодых специалистов и т.д.

Также в документе указываются основные экономические проблемы отрасли.

Среди которых отсутствие обоснованных нормативов потребления, потерь для подтверждения уровня фактических затрат, и метод ценового регулирования не стимулирует предприятия тепловой энергетики к повышению энергоэффективности (например, снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, снижение потерь тепла в сетях). Низкие показатели потерь не поощряются, в связи с чем нет стимулов для проведения мероприятий по энергоэффективности.

Называются и основные недостатки в сфере регуляторного контроля, среди которых отсутствие единого центра ответственности за отрасль; отсутствие четкого разграничения полномочий государственных органов, осуществляющих формирование политики в отрасли; отсутствие единой долгосрочной стратегии в отрасли и др.

В настоящее время субъекты сектора оперируют завышенными тепловыми нагрузками, которые берутся из проектов старых систем теплоснабжения и планов развития, – отмечают в Минэнерго.

Кроме того, отсутствует детальная проработка вопроса о порядке учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в соответствующих нормативных правовых актах, отсутствует достаточный объем информации, необходимый для корректной организации взаимодействия по вопросам учета в сфере теплоэнергетики.

Анализ проблем, сложившихся в процессе эксплуатации и развития отрасли теплоэнергетики республики, показал, что их эффективное решение не может быть обеспечено без создания системного правового обеспечения в рамках специального закона "О теплоэнергетике", который бы устанавливал:

правовые, экономические и организационные отношения в отрасли теплоэнергетики для всех систем теплоснабжения, действующих в республике; полномочия государственных органов по контролю и регулированию этих отношений; права и обязанности всех субъектов теплоснабжения, участвующих в процессах производства, транспортировки и потребления тепловой энергии.

Новое законодательство должно позволить обеспечить технологическое обновление отрасли, возможность предоставления надежной, качественной услуги потребителю, сокращение удельного и абсолютного уровня выбросов при оказании услуги, с минимально возможной нагрузкой на бюджет, – считают в Минэнерго.

Полный текст документов можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 26 ноября.

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