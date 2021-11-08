Где построят новые колонии в Казахстане

Это большой проект в рамках государственно-частного партнерства – Тургумбаев.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, в каких областях планируется строительство новых четырех колоний, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что это большой проект в рамках государственно-частного партнерства.

В ближайшие три года мы запланировали строительство четырех таких учреждений в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях. Вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных. В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны – это практически 50% территории данных учреждений, – рассказал Ерлан Тургумбаев во время правительственного часа в Мажилисе.

О строительстве новых тюрем глава МВД сообщил 3 ноября в кулуарах Мажилиса. Но тогда он сказал, что колонии будут построены в трех областях.

Напомним, в Мажилисе проходит правительственный час по реформированию органов внутренних дел. Заседание началось с минуты молчания.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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