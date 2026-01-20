Ушла на фронт в 17 лет: ветеран ВОВ из Павлодарской области отметила вековой юбилей

Аким Павлодарской области Асаин Байханов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Матюшину со 100-летним юбилеем, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его страницы в Instagram.

"Сегодня имел честь поздравить со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Марию Алексеевну Матюшину из села Сычевка Павлодарского района. Вековой юбилей – особая дата. Судьба Марии Алексеевны отражает стойкость и мужество женщин, которые пережили тяжелые годы войны и внесли неоценимый вклад в восстановление страны и жизнь будущих поколений. Мария Алексеевна ушла на фронт в 17 лет, служила в строительных подразделениях, возводила оборонительные укрепления и встретила Победу на границе с Финляндией. После войны участвовала в освоении целины, трудилась на полях и выполняла тяжелую работу на сакмане", – написал Асаин Байханов накануне, 19 января 2026 года.

Он отметил, что Мария Алексеевна за мужество и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

"Сегодня она окружена заботой большой семьи, у нее 11 внуков, 29 правнуков и 3 праправнука". Асаин Байханов

Также глава региона добавил:

"Пусть каждый день приносит Марии Алексеевне радость, тепло и внимание близких, а ее пример вдохновляет нас ценить мир, семью и Родину. От всей души благодарю вас, Мария Алексеевна, за стойкость и любовь к Родине – вы пример мужества для всех поколений".

