Ведущие теннисисты мира объявили о возвращении в профессиональный Тур

Открытый Чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Рафаель Надаль, Серена Уильямс и Наоми Осака возобновили свои тренировочные процессы, сообщает Zakon.kz.

Испанец Рафаель Надаль после лечения стопы начал подготовку к новому сезону на кортах своей теннисной академии. 35-летний Надаль уже в декабре планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби, далее – в подготовительном турнире перед открытым чемпионатом Австралии – 2022, который пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

У 23-кратной победительницы турниров Большого шлема американки Серены Уильямс ближайшая цель также – Australian Open. Спортсменка, получив травму ноги в июне 2021 года на Уимблдоне, на время приостановила карьеру.

Это заняло много времени, но теперь подколенное сухожилие гораздо лучше. Было грустно пропускать US Open. Я очень старалась восстановиться, но не получилось. Да, определенно, я буду готова к Австралии, – приводит слова Уильямс upi.com.

Обладатель четырех титулов из серии "Гранд Слэм" японка Наоми Осака также продолжила свои тренировки на корте.

Японская теннисистка объявила о завершении сезона после проигрыша на US Open – 2021 канадке Лейле Фернандес. На пресс-конференции Осака расплакалась и объявила о перерыве в карьере. За время отсутствия в Туре ее позиция в рейтинге с третьего места опустилась на 13-ое.

Немного не в форме, но приятно вернуться. Очень хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, я их очень ценю, – прокомментировала свою первую тренировку Наоми в Instagram.

Куандык Шынасилов

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