Казахстанки победили в первом туре Суперлиги России по настольному теннису

Казахстанские теннисисты отличились в Казани.

В Казани завершился первый тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская женская команда ТTC Аstana заняла первое место среди 18 клубов-участниц, сообщает пресс-служба НОК.

В составе казахстанского коллектива играли Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева, Анель Бахыт и Ангелина Романовская. В активе казахстанок 15 очков, они одержали семь побед в восьми матчах. На второй и третьей позиции с 14-ю очками расположились "Казаночка" (Казань) и "Хван Ман-Гым" (Узбекистан).

Мужская команда TT Club Karaganda закончила турнир на втором месте с девятью очками, одержав четыре победы в пяти играх. Ее честь защищали Алан Курмангалиев, Владислав Захаров и Эрик Райтер.

Вторая казахстанская дружина, TTC Astana, в лице Дастана Кенжигулова, Сагантая Курмамбаева, Санжара Жубанова и Ирисбека Артукметова, заняла шестое место с тремя победами.

Лидерство после первого тура захватил "Алтай" (Барнаул, 10 очков), на третьей позиции расположился "ФИШТ-АГУ" (Майкоп, 8 очков).

Куандык Шынасилов

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