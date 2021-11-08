О классиках конституционного права Казахстана рассказали на вебинаре в честь Независимости

Мероприятие посвящено эпохальному событию – 30-летию государственной Независимости.

Состоялся очередной вебинар-лекция проекта "Юридические диалоги" на тему "Классики конституционного права Казахстана". Научно-образовательная площадка организована Фондом Нурсултана Назарбаева, Конституционным Советом РК, Институтом Сорбонна-Казахстан, КазНПУ им. Абая. Мероприятие посвящено эпохальному событию – 30-летию государственной Независимости нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Модератором диалога по традиции выступил заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель Комиссии по правам человека при президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от Казахстана, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов.

Сегодняшнее мероприятие посвящено эпохальному событию – 30-летию государственной независимости нашей страны. Настоящий юбилей – это убедительное свидетельство грандиозных исторических достижений народа Казахстана, создавшего современное успешное государство. Все наши достижения – результат самоотверженного труда граждан Казахстана под мудрым руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. сказал ведущий вебинара

Он также добавил, что "надо при этом иметь в виду, что наша новая государственность возникла не на пустом месте. Трудами казахстанских ученых, в первую очередь, юристов, была сформирована методологическая база, позволившая создать новое государство. И, конечно, важно знать имена и идеи классиков нашего золотого научного фонда".

Отметим, что лекции и дискуссии проекта "Юридические диалоги" вызывают неподдельный интерес среди студенческой молодежи, профессорско-преподавательских составов вузов, юристов-практиков и широкой общественности, интересующейся юридическими вопросами. Такую популярность проект снискал во многом благодаря участию в нем видных ученых и экспертов юридической науки

Лекторами нынешнего вебинара стали кандидат юридических наук, доцент, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, профессор КазНУ им. аль-Фараби Еркеш Нурпеисов; председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, доктор юридических наук, профессор Мухтар Кул-Мухаммед; руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам правовой политики, конституционного законодательства и государственного управления Университета КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, главный редактор журнала "Право и государство", доктор юридических наук, профессор Сергей Ударцев; член Конституционного Совета, доктор юридических наук, профессор Виктор Малиновский.

С приветственным словом в адрес слушателей лекции "Классики конституционного права Казахстана" обратился председатель Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Кайрат Мами.

Сегодня мы, вспоминая наших классиков юриспруденции, не только чтим их память, но и передаем ценную информацию молодому поколению. Таким образом, обеспечивается интеллектуальная преемственность. Наша встреча посвящена классикам конституционного права. Их заслугой является то, что сейчас, спустя 30 лет после провозглашения независимости, мы можем заявлять о крепком суверенитете. Их идеи и научные труды об устоявшихся институтах заложили функции государственной власти и управления. подчеркнул Кайрат Мами

Также Кайрат Мами выступил с инициативой о создании уникальной библиотеки научных трудов и изысканий, в первую очередь, в области конституционного права. Он призвал собравшихся направить в Конституционный Совет экземпляры изданных ранее научных трудов, монографий, учебников и книг в области юридической науки. Доступ к этой литературе будет свободным и доступным не только для ученых, но и для всех практикующих юристов. Такая мера, по его мнению, поспособствует формированию национальной правовой культуры

Основной акцент в ходе вебинара лекторы сделали на главных вехах биографий и профессионального и творческого пути таких выдающихся юристов и правоведов Казахстана, как Салык Зиманов, Гайрат Сапаргалиев, Султан Сартаев и Владимир Ким.

Обзор профессиональных качеств классиков дал Еркеш Нурпеисов. Он обратил внимание, что Гайрат Сапаргалиев отличался скрупулезностью и четкостью формулировок новых предложений. В свою очередь, Салык Зиманов, тяготевший к стратегическим решениям, был источником свежих идей. Его широкая известность среди юридической общественности обеспечивала достойное представительство казахстанского конституционализма за пределами страны. А Султан Сартаев, как мастер публичных выступлений, создавал благоприятный имиджевый образ конституционных инициатив руководства страны.

Все эти качества классиков конституционного права Казахстана были в критические периоды развития страны максимально применимы во имя будущего нации, только обретшей независимость. резюмировал ученый

Рассказывая о корифее юридической науки, академике Салыке Зиманове, Мухтар Кул-Мухаммед особо остановился на его вкладе в юридическую историографию, изучение обычного права казахов, а также методологию конституционно-правовых исследований.

В докладе "С. С. Сартаев – ученый, мыслитель и практик конституционного строительства" Сергей Ударцев показал роль академика в становлении и реализации идей конституционализма в Казахстане. В частности, были отмечены три судьбоносных эпизода участия Султана Сартаева в формировании независимого государства – Республики Казахстан. Во-первых, его обоснование в СМИ необходимости учреждения поста Президента Казахской ССР и доклад с представлением на сессии Верховного Совета проекта закона об учреждении поста Президента. Этот вопрос был рассмотрен, несмотря на предложение Москвы о снятии данного вопроса. Во-вторых, С. Сартаев подготовил проект Декларации 25 декабря 1990 года, который дорабатывался группой депутатов и опубликован за их подписью. В-третьих, 16 декабря 1991 гада, на заседании Верховного Совета Казахской ССР, Сартаев сделал еще один исторический доклад – по проекту Конституционного закона, оформившего независимость Казахстана. Профессор Сергей Ударцев подчеркнул, что Султан Сартаев – по сути один из группы отцов-основателей независимого государства.

Виктор Малиновский в своем выступлении об ученом и талантливом исследователе Владимире Киме отметил, что "все монографии Владимира Александровича являются серьезными научными исследованиями в области конституционного строительства суверенного Казахстана. Их ценность определяется также тем, что ученый был непосредственным участником ряда важнейших политических событий в жизни республики".

Среди монографий Кима правоведы особо выделяют "Эпоху созидания" (анализ социально-политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента Республики Казахстан), где дан исторический, научный и политический анализ современности. В монографии нашло воплощение виртуозное владение автором методологией и методами исследований, соединившими глубокий системный анализ общества, государства и права переходного типа, вступившего в новую историческую эпоху – эру государственной Независимости.

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