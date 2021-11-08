Ломбард ювелирных изделий в Алматы обокрали на 40 млн тенге

Задержан подозреваемый, им оказался 36-летний уроженец Экибастуза.

В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 млн тенге, передает Zakon.kz.

11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила, что некто взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 млн тенге, – сообщает пресс-служба МВД РК.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК.

В управлении криминальной полиции ДП Алматинской области установили подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый за разбой, грабежи и кражи 36-летний уроженец города Экибастуз. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.

В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, 6 ноября подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Изобличенный предъявленными доказательствами, мужчина признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию. Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль, – отмечается в сообщении.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается.

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